Sport.quotidiano.net - Promozione. Assedio Centese a Castenaso. Non arriva il guizzo vincente

Atletico0 ATLETICO: Albertazzi, Gaudiano, Alberti, Vinjolli, Anania, Garuti, Garelli (1’ st Crimi), Macaluso (20’ st Morelli), Rubino (42’ st Romagnoli), De Brasi, Cini. All.: Gabriellini.: Alberghini, Garetto, Cioni (35’ st Sanci), Perelli (19’ st Aiello), Quaquarelli, Kourouma, Sassu (19’ st Grimandi), Bonvicini, Pirreca (35’ st Govoni), Costantini, Bonacorsi (48’ st Parola). All.: Di Ruocco. Arbitro: Sfirschi di Piacenza . Note: ammoniti: Gaudiano (A), Vinjolli (A), De Brasi (A), Pirreca (C), Costantini (C). Espulso: De Brasi (A) al 24’ st. espulso De Brasi(AC) al 24° st LAci prova fino alla fine, costruisce diverse occasioni da gol e gioca con maggiore intraprendenza. La squadra di mister Di Ruocco ha giocato una gara attenta e propositiva, costruendo diverse occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo, ma trovando sulla sua strada un Albertazzi in grande giornata.