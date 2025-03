Secoloditalia.it - Prodi, l’ultima beffa: nella sua ex sede bolognese venderanno mortadella

Sembra una nemesirda: ma laPd dove era iscritta Romanodiventerà una rivendita di salumi tipici bolognesi, inclusa la. Il taglio delle sedi dei circoli Pd a Bologna è entrato infatti nel vivo: la scorsa settimana le chiavi del circolo ‘Galvani’ dove fu anche iscritto Romanoe mosse i primi passi in politica Elly Schlein sono state restituite alla proprietà, che ha preso contatti con la Mutua salsamentari. Lo ha anticipato l’edizionedi Repubblica. Nei locali di via Orfeo potrebbe trovare posto ladell’associazione che ha lo scopo di promuovere il patrimonio gastronomico, a partire dai salumi.DallaPd dialla rivendita diL’accordo con la proprietà, la Fondazione Duemila cui andarono i beni degli ex Ds all’epoca della nascita del Pd e che comprò questo locale anni fa, non è comunque ancora stato ratificato.