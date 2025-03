Sololaroma.it - Primo assist per Rensch, la Roma sorride: Ranieri si gode il jolly

Leggi su Sololaroma.it

Una vittoria fondamentale, per rimanere sulla retta via in questo inizio 2025. Laha iniziato la sua settimana con il morale alle stelle, grazie ad una vittoria per 2-1 in rimonta con il Como. I giallorossi hanno messo al tappeto un cliente ostico, un avversario che nelle ultime settimane aveva messo a referto risultati convincenti. La squadra ha messo in cascina 3 punti pesanti con un secondo tempo di alto profilo, andando a segno con Alexis Saelemaekers ed Artem Dovbyk. I capitolini si sono presentati nel migliore dei modi alla prossima gara con l’Athletic Bilbao, in programma giovedì 6 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico.Tornando sulla partita con i Voltiani, però, Claudiopuò essere soddisfatto per la prova di alcuni suoi elementi, subentrati nella ripresa. Uno di questi è senza ombra di dubbio Devyne, che ha sostituito l’infortunato Zeki Celik al 74?.