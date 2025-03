Ilrestodelcarlino.it - Primavera in anticipo in Emilia Romagna, le previsioni della settimana

Bologna, 3 marzo 2025 - Formalmente la stagione dei fiori inizia il 21 marzo ma, quest’anno, riusciremo a sentire il profumoin. Temperature miti e gradevoli, che sfiorano i 20 gradi su tutta l’, sole e condizioni stabili, almeno fino a venerdì 7 marzo. Sono leche si prospettano dopo le fredde correnti nord-orientali che hanno interessato tutto il Paese nei giorni scorsi, distribuendo pioggia e maltempo. Assaggio dimeteo per i prossimi giorni Cambio di rotta da venerdì 7 marzo Temperature fino a 18° Smog in aumento Assaggio diA consegnarci un assaggio primaverile saranno "masse d’aria più temperate - spiega il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni, che dettaglia legiorno per giorno - favorendo un sensibile aumento delle temperature.