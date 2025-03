Sport.quotidiano.net - Primato Shengelia c’è, così la Virtus si rialza

Leggi su Sport.quotidiano.net

86 OLIMPIA MILANO 80 SEGAFREDO : Pajola 3, Belinelli 19, Cordinier 8, Akele 2, Diouf 10, Zizic 4,15, Hackett 9, Morgan 16, Holiday, Tucker, Visconti ne. All. Ivanovic.EA7 MILANO: Mannion 9, Tonut 9, Causeur 2, Mirotic 22, Leday 17, Gillespie 3, Flaccadori 2, Brooks 9, Diop 2, Bortolani, Ricci 5, Caruso ne. All. Messina.Arbitri: Sahin, Borgioni, Bongiorni.Note: parziali 20-25; 38-34; 63-59. Tiri da due:19/33; Olimpia 16/32. Tiri da tre: 11/27; 7/29. Tiri liberi: 15/22; 27/30. Rimbalzi: 32; 40. Averlo o non averlo? Fa tutta la differenza del mondo. Di chi stiamo parlando? Di Toko. Che si lascia alle spalle ulcere, ginocchia sbucciate, caviglie logore e pure un po’ d’influenza. La presenza del georgiano galvanizza tutti e lacancella il periodo nero.