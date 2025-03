Sport.quotidiano.net - "PRIMA» E "SECONDA». Derby della Piana al Montecarlo, Ghivi non molla il Piazza

Incategoria, nel girone "A", iltrae Diavoli Neri Gorfigliano se lo aggiudicano i padroni di casa con Ragghianti. Pareggi a suon di gol tra Corsagna e Romagnano, con doppietta di Fiumicino e gol di Pazzaglia, tra Serricciolo e Atletico Lucca, con i rossoneri in rete con Tognetti e Baroncini e tra Capezzano Pianore e Capannori con Fanani e Martinucci. Il Corsagna rimane a -3 dal Montignoso. Arrivano, invece, tre sconfitte casalinghe per Folgor Marlia contro la capolista, Pieve Fosciana (contro l’Unione Tempio Chiazzano) e per il Porcari (contro il Mulazzo). Incategoria, nel girone "A", alla Folgore Segromigno Piano non basta Angeli per evitare la sconfitta interna con la capolista Fivizzanese. Pesante ko a domicilio anche per il Pieve S.Paolo con il S.Vitale Candia.