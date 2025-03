Laspunta.it - Prima Components Italia a rischio i posti di lavoro degli stabilimenti di Paliano, Ferentino e Anagni

La Uiltec di Frosinone lancia l’allarme per la situazione in cui versano glidel gruppo.A, i dipendenti sono con contratti di solidarietà, lavorano pochi giorni al mese e i loro redditi sono, di conseguenza, bassi. Troppo per le famiglie, che sono in difficoltà e che non potranno andare avanti a lungo in queste condizioni.Non c’è un piano industriale, anzi, la dirigenza sta convocando i lavoratori per capire chi vuole andare via.La segreteria della Uiltec di Frosinone“Un segnale negativo per il territorio – ha spiegato il Segretario Generale Territoriale Giuseppe Cacciani – perché questo modus operandi dei vertici dellaci dà l’impressione che non ci sia una prospettiva per il futuro e questo ci preoccupa”.Parole pronunciate durante l’attivo che si è tenuto adtra la dirigenza del sindacato e i lavoratori