Prima Categoria / Labor, si dimette mister Simone Strappini

Con la squadra penultima in classifica l’ex allenatore della Jesina ha deciso di fare un passo indietro, pur sorprendendo la società. In attesa del nuovo tecnico, dirige gli allenamenti il vice Piccinini SANTA MARIA NUOVA, 3 marzo 2025 –non è più l’allenatore della. L’ex tecnico della Jesina, infatti, ha rassegnato le dimissioni dopo la 22^ giornata del girone B di. La società, sorpresa, ha preso atto della decisione e l’ha accettata.Al momento laè al 15° e penultimo posto con 17 punti, frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. L’exploit del 22 febbraio sul campo della Real Cameranese sembrava rilanciare le ambizioni di salvezza diretta deiini, ma le due sconfitte in tre giorni contro Osimo 2011 e Pietralacroce hanno fatto scivolare nuovamente il club indietro nella corsa salvezza.