Juventusnews24.com - Prestiti Juve 2024/25: Rugani brilla con l’Ajax, weekend difficile per Miretti e Arthur

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24/25:conper. Cosa è successo tra sabato e domenica, il recap completoTanti i calciatori che figurano tra i. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dalla Serie A alla Primavera.ntus: i calciatori della prima squadra in prestito?(Genoa): parte titolare e viene sostituito al 52? della sfida che il Genoa ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Empoli.Djalo (Porto): non ha preso parte all’ultimo match vinto in casa dell’Arouca 2-0.(Ajax): gioca da titolare con il suo Ajax sul campo dell’Almere City e sforna una grandissima prestazione. È stato tra i migliori in campo.Facundo Gonzalez (Feyenoord): non è stato convocato per la partita contro il NEC, gara terminata 0-0.