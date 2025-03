Sport.quotidiano.net - "Prestazione difensiva di livello, nel finale bravi a recuperarla"

Doppio Brindisi, tra andata e ritorno, e la Sella mantiene aperta la corsa alla salvezza diretta. Dalla Baltur Arena al PalaPentassuglia il risultato non cambia e contro i pugliesi, come all’andata, la band di Di Paolantonio mette un freno alla striscia negativa e ritrova un sorriso che ci voleva, dopo la doppia sberla casalinga con Fortitudo e Pesaro. "Siamo molto contenti: questi sono due punti preziosissimi per la nostra corsa salvezza, e di enorme valore, perché conquistati su un campo difficilissimo e contro un avversario importante". Con queste parole il coach della Benedetto riassume un pomeriggio più che soddisfacente e, per certi versi, anche storico, visto il primo successo di sempre al PalaPentassuglia. Una vittoria costruita dalla difesa, fino ad arrivare ai singoli in attacco, Devoe e Benvenuti su tutti.