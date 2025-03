Noinotizie.it - Premio Kramer alla prorettrice vicaria dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello

Di seguito un comunicato diffuso dall’Università deldelilEdoardodell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano. Ilè stato assegnato, per l’anno 2024, “a uno studioso italiano che abbia ottenuto significativi risultati applicativi nel campo dei nuovi materiali per il restauro di beni culturali”. La consegna è avvenuta nel corso dell’adunanza solenne che, ieri, ha inaugurato il 222° anno accademico dell’Istituto, presso la sala Napoleonica di Palazzo Brera, sempre a Milano.Fondata nel 1797 da Napoleone Bonaparte, l’Accademia ricalca il modello dell’Institut de France e ha la missione di «raccogliere le scoperte e perfezionare le Arti e le Scienze». Punto di riferimento e di incontro per le menti più brillanti del sapere nel corso dei secoli, ne fecero parte Alessandro Volta, Vincenzo Monti, Alessandro Manzoni (presidente nel 1859), Carlo Cattaneo, Achille Ratti (futuro papa Pio XI); tra i premi Nobel, Camillo Golgi, Giosuè Carducci, Giulio Natta, Eugenio Montale.