Prato, sequestrati 1.200 aromi per sigarette elettroniche privi del contrassegno fiscale

, 3 marzo 2025 –1.200 prodotti liquidi per inalazione,delobbligatorio grazie all’intervento dei funzionari dell’agenzia delle dogane. Gli, messi in vendita sugli scaffali di due esercizi commerciali regolarmente autorizzati, corrispondevano ad oltre 16 chili di tabacco lavorato. Dal 31 ottobre scorso, anche gliperdevono riportare l’appositoche ne attesti la regolarità, esattamente come i liquidi da inalazione e leusa e getta. Durante i controlli, i funzionari hanno accertato che i prodottierano destinati alla vaporizzazione, per dar odore e gusto ai liquidi da inalazione, ma erano appuntodelle necessarie certificazioni. L’agenzia procederà ora con le contestazioni e il recupero dell’imposta di consumo evasa, proseguendo nella sua attività di contrasto al contrabbando e nella tutela della legalità