Prato Morale più alto aspettando la capolista

Il successo al Romeo Galli di Imola ha ridato serenità al. In un momento complicato per gli ultimi risultati, la tensione accumulata (vedi le dichiarazioni di mister Marco Mariotti e del ds Francesco Virdis) e le assenze, i biancazzurri sono riusciti a ottenere un successo tutt’altro che scontato contro una formazione in forma e avanti in classifica. Fattori che non hanno impedito ai lanieri di disputare una partita sicuramente non propositiva e convincente dal punto di vista del gioco espresso (vuoi anche per le cattive condizioni del campo), ma estremamente pratica e solida. Sono state poche le palle gol concesse ai padroni di casa nel primo tempo. Poi nella ripresa ecco la zampata di Di Stefano. Acquisito il vantaggio, Remedi e compagni hanno saputo controllare la reazione degli avversari senza grossi affanni: non a caso Gariti ha dovuto sporcarsi in rare occasioni i guantoni e senza doversi rendere protagonista di chissà quali interventi.