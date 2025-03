Iodonna.it - Prati all'inglese e aiuole all'italiana sono out. Nei giardini e sui terrazzi meglio piante resistenti alla siccità, da lasciare crescere con interventi minimi, capaci di attrarre farfalle e impollinatori

A fronte della poca attenzione con cui i governanti guardanocrisi climatica, una sempre maggiore consapevolezza ecologica sta invece prendendo piede tra le persone. Emergono nuove tendenze orientatesostenibilità eresponsabilità ambientale. Tra queste, un nuovo approccio allo spazio verde di casa: che si tratti di un giardino, di un terrazzo o di un semplice balcone. Trend assoluto per il 2025 è per questo il wild gardening, un giardinaggio più naturale e consapevole. Orticola 2024: un tuffo trae fiori e giovanieri X Rivoluzione sostenibile pere terrazzeIl 2025 segna un punto di svolta nel mondo del giardinaggio, con una rivoluzione silenziosa che sta cambiando il modo in cui vengono concepiti, progettati e vissuti i propri spazi esterni.