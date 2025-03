Prada vicina all’acquisizione di Versace | operazione da 15 miliardi di euro

Lettera43.it - Prada vicina all’acquisizione di Versace: operazione da 1,5 miliardi di euro

Il gruppoha accelerato i negoziati per l’acquisizione dicon l’che si potrebbe concludere entro la fine di marzo. Secondo indiscrezioni rilanciate da Bloomberg e Les Echos, la maison potrebbe passare di mano per 1,5di, una cifra ben inferiore ai 3inizialmente richiesti da Capri Holdings, attuale proprietario del brand. L’azienda statunitense, che detiene anche Michael Kors e Jimmy Choo, ha visto cambiare lo scenario di mercato e, dopo il blocco della fusione con Tapestry deciso da un tribunale americano, ha deciso di rivedere al ribasso le proprie richieste. L’accelerazione delle trattative ha spinto al rialzo le azioni di Capri Holdings, che nel pre-mercato a Wall Street hanno registrato un aumento superiore all’8 per cento, mentreha chiuso con un rialzo del 3,47 per cento alla Borsa di Hong Kong.