Puntomagazine.it - Pozzuoli: trovato con la droga. Arrestato un 32enne dalla Polizia di Stato

Leggi su Puntomagazine.it

. L’uomo aveva con se diverse dosi di cocaina e denaro ritenuto provento illecito. In casahashish e materiale per il confezionamentoProseguono i servizi straordinari predispostiQuestura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nella serata del 28 febbraio, il personale delladihaper detenzione illecita di sostanze stupefacenti unputeolano con precedenti di, anche specifici. A diffondere la notizia una comunicazione della questura di Napoli.Nello specifico, i poliziotti del Commissariato di, nel transitare in via Annecchino, zona Arco Felice, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.