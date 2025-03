Ilfattoquotidiano.it - Pozzuoli, scuola chiusa per i livelli CO? oltre la soglia: scattano i controlli nei Campi Flegrei

La presenza didi anidride carbonica superiori alladi sicurezza ha portato alla chiusura temporanea dell’Istituto Scolastico “Virgilio” di via Vecchia San Gennaro, nel comune di. Il provvedimento, adottato in via precauzionale dal sindaco Luigi Manzoni in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli e i Vigili del Fuoco, è stato deciso a seguito delle rilevazioni effettuate nei locali della palestra e nel corridoio adiacente, dove le concentrazioni di CO? hanno superato leggermente i valori limite. Nessuna anomalia, invece, è stata riscontrata nelle altre aree dell’edificio.La chiusura dell’istituto ha reso necessario un vertice d’urgenza presso la Prefettura di Napoli, presieduto dal prefetto Michele di Bari. Alla riunione hanno partecipato i sindaci die Bacoli, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, i rappresentanti della Protezione Civile regionale, delle forze di polizia, della Asl e del comando dei Vigili del Fuoco.