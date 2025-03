Ilrestodelcarlino.it - Pozzo nel mirino per rubare il rame

Amaro risveglio, ieri mattina, per i parrocchiani della chiesa del Corpus Domini di Carpi: nella notte vandali hanno preso di mira il ‘’ per la raccolta dell’acqua piovana che si trova a lato della struttura ecclesiastica, e ne hanno completamente asportato la parte superiore. L’obiettivo, come affermano i parrocchiani stessi, eratutto il. Oltre all’amarezza per il gesto, adesso si pone anche il problema del danno economico, anche in considerazione della funzione di utilità della ‘scultura’, finalizzata appunto alla raccolta dell’acqua piovana. "Ecco come delle ‘brave persone’, perun po’ di, hanno ridotto ilper la raccolta delle acque piovane, davanti alla chiesa del Corpus Domini di Carpi. Basta, siamo esasperati, non se ne può proprio più di questa situazione", è lo sfogo di alcuni parrocchiani stanchi di questi gesti criminali.