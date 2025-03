Quotidiano.net - Powersoft acquisisce il 51 per cento del capitale di K-Array

IN PROVINCIA di Firenze nasce il polo dell’alta fedeltà., azienda con sede a Scandicci tra le più innovative sul panorama mondiale nei sistemi audio di nuova generazione, ha acquisito il 51% deldi K-, che ha sede a Scarperia-San Piero, ed è una realtà consolidata nella progettazione e produzione di casse acustiche innovative ad elevate prestazioni e design compatto per una vasta gamma di applicazioni. L’accordo prevede inoltre la reciproca concessione di opzioni di acquisto e di vendita in favore, rispettivamente, die HP Sound Equipment, proprietaria del brand K-, sul rimanente 49% delsociale. Il closing dell’operazione che costerà 50 milioni di euro è, allo stato, previsto entro il mese di marzo 2025. Le parti si sono impegnate a sottoscrivere un patto parasociale in base al quale il CdA di K-sia complessivamente composto da 5 componenti, di cui 3 di nomina, tra cui il Presidente, e la nomina, per il triennio 2025-2027 dell’attuale management dell’azienda mugellana: Alessandro Tatini e Massimo Ferrati, al ruolo rispettivamente di amministratore delegato e chief financial officer di K-, con possibilità di riconferma per il triennio successivo.