Posteggi ristretti. Forza Italia prende le misure

Non si placano le polemiche sui nuovi stalli di sosta di via Conciliazione, ridisegnati per far posto alla pista ciclabile. Per la sindaca non sono stati, la Lega chiede ulteriori chiarimenti in aula, mentresi è presa la briga di misurare le nuove strisce scoprendo una differenza significativa rispetto a prima. Il tema è stato affrontato dalla Lega con un’interrogazione a risposta scritta in cui si evidenziava che "per le automobili che sostano rispettando gli ingombri definiti dalla nuova segnaletica orizzontale non è possibile aprire la portiera lato edifici". La sindaca Nilde Moretti aveva risposto che "la segnaletica orizzontale che delimita gli stalli è presente da alcuni anni". Ma secondo Fausto Gambarini, capogruppo della Lega in consiglio, questo "non corrisponde al confronto tra lo stato di fatto e la situazione riportata su Google Maps nell’agosto 2024".