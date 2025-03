Metropolitanmagazine.it - Possibile semilibertà per Francesco Schettino

Leggi su Metropolitanmagazine.it

per. È questo lo scenario che potrebbe aprirsi per l’ex comandante della Costa Concordia che, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio del 12 gennaio 2013, si presenterà domani, 4 marzo, davanti al tribunale di sorveglianza di Roma. Il giudice deciderà se accogliere o meno la richiesta avanzata dal legale di, Paola Astarita, dopo aver maturato il termine che gli permette di accedere a misure alternative al carcere. Nel caso in cui venisse concessa la, l’ex comandante potrebbe lasciare il carcere durante il giorno per svolgere un lavoro esterno., che si trova nel carcere dei Rebibbia dal 13 maggio 2017, è stato condannato per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell’imbarcazione.