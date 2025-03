Sololaroma.it - Porto-Roma, lo sfogo di Ranieri costa 20mila euro: ma la multa è tripla

Non poteva arrivarci con morale migliore laal primo atto del doppio confronto con l’Athletic Club, dopo una vittoria sul Como da vera big per gioco e carattere mostrato. La rimonta in campionato era qualcosa di inaspettato, che rilancia le speranze del club di confermare almeno l’pa League, ma l’obiettivo principale resta cercare di vincere tale competizione per tornare in quella Champions che manca da troppo tempo. Il primo ostacolo, al play-off, è stato superato non senza difficoltà, soprattutto per una gara d’andata caratterizzata da aspre polemiche da parte di.L’arbitraggio del tedesco Tobias Stieler proprio non era andato giù, non tanto per i singoli episodi quanto per una condotta di gara decisamente difficile da comprendere, molto più dura e severa nei confronti dei giallorossi.