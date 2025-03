Puntomagazine.it - Portici: commercianti in crisi e cittadini isolati, la gestione fallimentare del centro storico

in: ladei lavori nelmette in ginocchio ie limita la libertà di movimento dei, un tempo vivace e dinamica, sembra trovarsi oggi in un impasse. Le strade che erano popolate da negozi e attività stanno lentamente svanendo. I, un tempo pilastri dell’economia cittadina, sono ora costretti a fare i conti con una situazione sempre più insostenibile. I lavori nel, iniziati dopo anni di attese, si sono rivelati unache ha messo in ginocchio molte realtà locali.In particolare, nella zona di Via Bellucci Sessa, isono allo sbando. La strada, parzialmente chiusa a causa dei lavori, ha isolato un’intera area commerciale, costringendo i proprietari dei negozi a cercare soluzioni alternative per vendere la loro merce.