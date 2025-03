Laspunta.it - Pontecorvo, un carnevale di successo

Ildi, tradizione storica e tanto attesa ogni anno, ha avuto anche quest’anno il suo consueto, grazie alla partecipazione entusiasta della comunità e alla qualità dei carri allegorici, che hanno reso l’evento ancora più spettacolare e coinvolgente. In rappresentanza del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, ha preso parte alla manifestazione, sottolineando il valore di questa tradizione per la città e per l’intero territorio provinciale.il Presidente Quadrini “Ildiè uno degli eventi più significativi del nostro territorio – ha dichiarato Quadrini– Riconosciuto comestorico della Regione Lazio, è una manifestazione che ogni anno riesce a coinvolgere migliaia di persone e che rappresenta un simbolo di unità e di tradizione per tutta la provincia.