Pontassieve da derby Settignanese super

Girone A Monsummano-Firenze Ovest 0-1. Torna a brindare l’Ovest di Governi con Marrani che va a segno su rigore. Tre punti per la salvezza. Vald. Montecatini-Cubino 1-1. Buon punto per il Cubino di Bonciani che con Malizia riesce a riequilibrare il risultato dopo il gol iniziale di Lucchesi. Real Cerretese-Viaccia 3-0 (sabato). I gol: Bouhafa, doppietta di Pieri. Larcianese-San Giuliano 2-1 (sabato). I gol: Benedetti, Tafi, Terzigni. Girone B C.S. Lebowski-Belvedere 0-2. Contro la capolista già forte di suo, a complicare i piani tattici a Miliani, c’è stata l’espulsione di Giuntoli che ha reso difficile lo sviluppo della gara. I gol: Titone e Blanchard. Cerbaia-Colli Marittimi 2-2. Sul doppio vantaggio per i gol di Enache e Abram, nella ripresa in 7’ il Cerbaia si è fatto raggiungere da Accordino e Pellegrini.