Lanazione.it - Polisportiva Carrarese non esce dal tunnel: al tappeto con il Prato

Continua il periodo nero dellache nell’anticipo infrasettimanale al palazzetto di Avenza (porte girevoli) contro ilsubisce una delle sconfitte più pesanti della stagione con un 30-43 (primo tempo 17-23), nella partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato regionale di serie B di pallamano. Nel testa-coda che ha messo di fronte i lanieri, primi in classifica con 22 punti (12 partite, 11 vittorie, 1 sconfitta) e i carraresi, ultimi a -6 (12 sconfitte in altrettante gare e 6 punti di penalizzazione per assenza di squadre iscritte nei campionati giovanili), i ragazzi di mister Gianpaolo Vezzoni non fanno il miracolo e chiudono a -13. Contro i più forti pratesi, i locali presentano una panchina un pò più lunga del solito, ma ancora troppo corta per dare fiato ai giocatori con valide rotazioni.