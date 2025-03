Sport.quotidiano.net - Podismo, la tappa di Portomaggiore del trofeo ’Otto Comuni’. Bergossi fa cinquina,. Bragante prima donna

Leggi su Sport.quotidiano.net

In una domenica soleggiataverile si è tenuta la quintadella storica manifestazione podistica a tappe ’Otto, organizzato da Uisp comitato di Ferrara. Nel calendario del‘ottoè stato il turno del Comune di. La partenza e ritrovo dei quasi trecento atleti è stata nella centrale piazza di Piazza Umberto I.del via il saluto del sindaco di, Dario Bernardi, che ha ringraziato i volontari impegnati per la preparazione del percorso e al ristoro finale. Un percorso che si è articolato per tre giri tra le vie del centro. Al comando un bel confronto tra l’atleta di casa Mattiae Angelo Marchetta, che fino agli ultimi metri hanno cercato di avere la meglio al traguardo. Alla fine dopo il sorpasso di Marchetta, negli ultimissimi metridel traguardo volata vincente di, che conquista così la quintaconsecutiva del