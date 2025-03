Sport.quotidiano.net - Podismo. Campogalliano, comandano Lusuardi e Messori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica tutta di corsa a Modena, con Albareto e la sua tradizionale Corsa della Mimosa, arrivata all’edizione numero 36 sotto la supervisione di Melenis Vaccari; qui hanno corso un migliaio di non competitivi sui vari percorsi a disposizione; Segnaliamo purtroppo che anche questa domenica sono state aperte dai soliti ladri ben quattro auto: è sempre bene non lasciare mai nulla di valore nelle vetture. Per gli agonisti modenesi e reggiani invece c’è stato il veloce 10mila della Bilancia, naturalmente a. In questa gara, solo competitiva, il più veloce di tutti è stato Fabio, uno dei tanti modenesi in forza a squadre reggiane, che si è aggiudicato la vittoria in 31’59" per i colori della Corradini con un buon margine sul secondo classificato, il ben più maturo Mohamed Errami (Dynamyc Fitness), che ha chiuso in 33’15".