Pluto TV, marzo si accende di novità grazie al grande cinema asiatico (e non solo)

Tempo disuTV, la piattaforma FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) di Paramount, che a2025 si arricchisce di nuovi canali e contenuti per una programmazione ancora più varia. Si parte il 14conTVOrientale, un vero paradiso per chi ama i film d’azione made in Asia. Il canale propone, infatti, alcuni dei migliori titoli del, a partire dalle due trilogie di Once Upon a Time in China e Police Story.Ma non si tratta degli unici contenuti in arrivo. Tra i film in onda anche Tigri all’Assalto, City Hunter, Heart Of Dragon. La Prima Missione, Project A – Operazione pirati. E ancora: Kung Fu Yoga, The Knight Of Shadows, Little Big Soldier, Le Cronache di Huadu – La Spada e la Rosa, Rob-B-Hood – Tre Rapinatori e un Bebè, The Rescue.