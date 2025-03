Plenitude piano rateale agevolato per microimprese e famiglie in difficoltà

Leggi su Ildenaro.it

ha previsto la possibilità per i propri clienti – consumatori e– di attivare undi rateizzazioneper le fatture emesse nel primo semestre 2025, senza applicazione di interessi e spese, e con rate variabili in funzione dell’importo. Fermo restando quanto già annunciato dal Governo, tale iniziativa è maturata dalla società in considerazione dellegenerali emergenti dall’attuale scenario prezzi per supportare i propri clienti nella gestione dei pagamenti delle bollette di energia elettrica e gas., società benefit controllata da Eni, è presente sul mercato con un modello di business distintivo che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.