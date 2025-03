Game-experience.it - PlayStation Plus Premium, Sony amplia il cloud con quasi altri 400 giochi utilizzabili dagli abbonati

Leggi su Game-experience.it

sta espandendo in modo significativo il supporto algaming per gli. Secondo il sito specializzatoDosage, il catalogo deiin streaming ha visto l’aggiunta di 371 nuovi titoli, portando il totale a2.000disponibili. Questa crescita avviene in un momento in cui Microsoft continua a spingere il proprio servizio digaming, mentresta adottando un approccio più discreto.Come leggiamo su PushSquare, i nuoviaggiunti includono titoli di rilievo come Helldivers 2, Silent Hill 2, Sonic X Shadow Generations, Warhammer 40K: Space Marine e, sorprendentemente, anche Sea of Thieves, una delle esclusive storiche di Xbox. Tuttavia, c’è una limitazione importante: per accedere allo streaming, gli utenti devono già possedere inella loro libreria digitale.