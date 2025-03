Game-experience.it - PlayStation 2, Sony celebra il venticinquesimo anniversario della console

Leggi su Game-experience.it

Oggi PS2 festeggia il suocompleanno, conche ha deciso dire il giorno del debuttoin Giappone, il 4 marzo 2000.2, che ha segnato una generazione di videogiocatori, è diventata un’icona dell’industria, consolidando il successo didopo l’ottima accoglienzaprima.Con un hardware innovativo e una libreria di giochi senza precedenti, la PS2 ha ridefinito gli standard del gaming, diventando lapiù vendutastoria con oltre 160 milioni di unità distribuite in tutto il mondo.Annunciata ufficialmente nel 1999,2 si distingueva per il suo potente processore Emotion Engine a 64 bit, che permetteva grafica avanzata e prestazioni di alto livello per l’epoca. Inoltre, l’inclusione di un lettore DVD fu una mossa strategica che non solo migliorò l’esperienza di gioco grazie ai supporti di maggiore capienza, ma rese laun dispositivo multimediale versatile, capace di riprodurre film e contenuti digitali.