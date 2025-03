Platini e Blatter tornano in tribunale riparte il processo sulla frode Fifa-Uefa | Un contratto è un contratto mi dovevano quei soldi

Leggi su Open.online

Comincia oggi, lunedì 3 marzo, ild’appello per Michel, ex presidente della, e Sepp, ex presidente della. Dopo l’assoluzione in primo grado nell’estate del 2022,sono tornati in un’aula di giustizia, questa volta alpenale federale a Muttenz, in Svizzera. I due sono imputati per, falsificazione e appropriazione indebita per un pagamento di due milioni di franchi svizzeri ricevuto nel 2011 dacon l’approvazione di. Una vicenda che sollevò un grosso scandalo nel mondo del calcio e che nel 2015 culminò con la dimissione di entrambi.I due milioni di euro di risarcimento a«Unè un, una parola è una parola: lami doveva questi», ha detto Michel, 69 anni, durante il suo breve intervento in