Ilrestodelcarlino.it - Piumazzo, bambino rischia di soffocare per una caramella: salvato da un volontario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena 3 marzo 2025 – Raccoglie una delle caramelle lanciate dal carro di Carnevale, la ingerisce e smette di respirare, unpratica la manovra di Heimlich e gli salva la vita. Tragedia sfiorata domenica al Carnevale di, in provincia di Modena, quando, durante i festeggiamenti, unin età da scuola elementare ha raccolto una, l’ha ingerita e si è messo subito a correre. In pochi secondi ha smesso di respirare: lagli stava ostruendo le vie aeree. Come fa sapere il Comune di Castelfranco Emilia, ad intervenire è stato un, Massimo Frascà, presidente dell’associazione degli agenti della polizia penitenziaria in pensione. “ La manovra di Heimlich- spiega Fascà - è una buona pratica che dovrebbe essere appresa da ciascuno di noi, perché il primo soccorso può davvero salvare vite».