Pisa, weekend di emozioni per il settore giovanile

, 3 marzo 2025 - Un fine settimana intenso e ricco diper ildelSporting Club. La formazione Primavera torna dalla trasferta siciliana con tre punti fondamentali, mentre l'Under 13 si impone nettamente sulla Carrarese, regalando soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. PRIMAVERA CORSARA - A Palermo, la squadra guidata da Innocenti ha disputato una prova di grande solidità, riuscendo a imporsi con un netto 2-0 sui rosanero. I gol decisivi sono arrivati nel primo tempo: al 6' Vivace ha sbloccato il risultato con un preciso diagonale, mentre al 38' Bettazzi ha raddoppiato con un colpo di testa su cross di Casarosa. Nella ripresa, ilha saputo gestire il vantaggio con maturità, respingendo i tentativi del Palermo e sfiorando anche il tris. La vittoria permette alla Primavera di salire a 27 punti in classifica, agganciando il gruppo delle squadre in lotta per i playoff.