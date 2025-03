Biccy.it - Pierpaolo Pretelli verso il ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi

A fine maggio, quando Ilary Blasi eleggerà il vincitore o la vincitrice di The Couple, Canale 5 darà il via alla nuova edizione dedeiche finirà in estate, presumibilmente la settimana prima del ritorno di Temptation Island. Al timone ci sarà Veronica Gentili, volto dell’attuale edizione de Le Iene, mentre in Honduras per ricoprire ildiil nome in pole position sarebbe quello di.A fare il suo nome è stato TvBlog che ha poi ipotizzato anche il versante opinionisti: secondo loro tornerà Dario Maltese insieme a Vladimir Luxuria che retrocederebbe da conduttrice a opinionista nell’arco di dodici mesi. Per quanto Luxuria sia ottima come opinionista, la retrocessione potrebbe essere un po’ umiliante, soprattutto perché non cederebbe il suo posto a una Simona Ventura o una Alessia Marcuzzi, ma a.