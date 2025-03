Lanazione.it - “Piero Gobetti. Una riflessione continua”, il nuovo sguardo di Paolo Bagnoli

Firenze, 3 marzo 2025 - Mercoledì prossimo alle 16.30, il Museo de'Medici alla Rotonda Brunelleschi ospiterà la presentazione del libro ". Una", opera firmata dae curata dal Pozzo di Micene Edizioni, di Lucia Pugliese. Il volume in questione segna un ulteriore capitolo nel lungo percorso di studi dell'autore, che ha iniziato ad approfondire la figura e il pensiero politico disin dai tempi della sua tesi di laurea in filosofia, redatta nel 1973 con il relatore Claudio Cesa. Nel corso degli anni,ha consolidato il suo ruolo di autorevole voce negli studiani, non abbandonando mai la propriacritica. Nel suo ultimo lavoro, l'autore raccoglie alcuni dei suoi interventi più recenti, offrendo unofresco su un tema chea ispirare il dibattito culturale.