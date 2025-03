Lanazione.it - Piedi amputati per una malattia rara: "Mohamed è recluso in casa . Cerchiamo un altro appartamento"

"Aiutateci a trovare unaaccessibile per". E’ l’appello lanciato dalla presidente del circolo Arci Fiorello Bini di Tobbiana, Gabriella Bartolini, e di tutta la comunità tobbianese, per un compaesano di origine somala gravemente disabile. Jama Farahoggi ha 70 anni e da 50 circa abita a Tobbiana. Di origini somale, laureato in scienze politiche, è stato un graduato dell’esercito somalo. Arrivato in Italia nel 1976 attraverso uno scambio militare, da allora ha vissuto e lavorato in caserma un po’ a Firenze, un po’ a Sesto Fiorentino fino ad arrivare a Tobbiana dove ha lavorato in fabbrica. Fino a 10 anni fa quando lo ha colpito una, genetica, degenerativa, la sindrome di Leber, a causa della quale gli sono statientrambi ie sta perdendo anche la vista.