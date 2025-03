Internews24.com - Piccinini si espone: «La mia sensazione è che il Napoli abbia qualcosa in più, Inzaghi ora deve schierare…»

di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Sandroha fatto una sua panoramica sul testa a testa scudetto tra Inter eIntervenuto sulle colonne di Repubblica, Sandroha detto la sua dopo lo scontro al vertice trae Inter.IL DUELLO TRA INTER E– «Ancora non si è capito chi sia più contento o preoccupato trae Conte. E soprattutto non si è capito quale sia la squadra favorita. La miaè che ilin più nonostante il punto in meno perché l’Inter è sembrata molto stanca, molto logorata in uomini fondamentali. Mkhitaryan non è più quello dell’anno scorso, Calhanoglu dopo l’infortunio non è più tornato ai suoi livelli ed è dovuto uscire, Thuram era al 50%. Ma sepreferisce Thuram al 50% a Taremi o Arnautovic, il problema è della rosa.