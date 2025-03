Lanazione.it - Picchia un volontario sull’ambulanza e minaccia la madre con un coltello

Prato, 3 marzo 2025 – Ha preso a schiaffi undella Croce d’Oro che lo stava portando al pronto soccorso con l’ambulanza perché ubriaco. Poi hato lacon unma, alla fine, è stato arrestato dai carabinieri. La notte “brava” del ragazzino, 17 anni di origini sudamericane, ha dato non poco da fare ai sanitari e alle forze dell’ordine che hanno dovuto faticare per riportarlo alla calma. Secondo quanto riferito, il giovane, nel pomeriggio di sabato, aveva giàto la mamma. Nella serata, sempre di sabato, è stato trovato in strada completamente ubriaco, in via Pier Cironi, dove si era recata anche la mamma del ragazzo. E’ stato chiesto l’intervento dei soccorsi: in via Pier Cironi è arrivata una ambulanza della Croce d’Oro. E’ qui che ha dato il peggio di sé.