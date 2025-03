Ilrestodelcarlino.it - Picchia e minaccia di morte la compagna, applicato il braccialetto elettronico

San Lazzaro di Savena (Bologna), 3 marzo 2025 - Hato eto dila, impugnando un coltello, e ferendo anche il figlio minorenne intervenuto per difendere la madre. Per questo motivo un uomo sulla ventina è indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata e nei suoi confronti è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando intorno alle 15.30 la donna ha telefonato alla centrale operativa dei carabinieri chiedendo aiuto perché il compagno l’avevata. I militari dell'Arma sono subito arrivati sul posto e la donna ha raccontato che durante un lite l'uomo l'aveva spinta a terra e poi l'aveva colpita sulla testa con una bottiglia.