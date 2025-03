Secoloditalia.it - Piano Mattei e dazi, Tajani in Algeria: “Partner strategico per l’energia, ma possiamo fare di più”

Passa per Algeri la strategia italiana anti-. Proprio dal paese nord-africano può nascere un’importante operazione strategica per arginare gli effetti della crisi industriale tedesca e, soprattutto, deiminacciati dall’amministrazione Usa. La pensa così Antonioin visita in Algeri dove ha incontrato il presidente Abdelmadjid Tebboune ed il suo omologo Ahmed Attaf. Il ministro degli Esteri ha sottolineato i rapporti di “straordinaria positività” con l’Italia. L’“è fondamentale per il nostro approvvigionamento energetico”, ha ricordato, “nel 2024 si è confermata nostro primo fornitore di gas naturale. Coprendo circa il 39% delle importazioni grazie anche all’accordo Eni-Sonatrach. Un paese che offre opportunità ancora da esplorare a fondo anche in altri settori, dalla difesa all’agricoltura, dal turismo all’industria navale.