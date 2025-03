Gqitalia.it - Pharrell Williams e NIGO ne hanno combinata un'altra, ma questa volta la moda non c'entra nulla

Cosa succede quando due icone globali comedecidono di reinventare l’ospitalità di lusso? Nasce NOT A HOTEL TOKYO – THEHOUSE, un rifugio esclusivo che è molto più di una semplice residenza: è un’esperienza, un’opera d’arte, una dichiarazione di stile. Non è un hotel, ma nemmeno una classica villa. È un nuovo concetto di ospitalità, esclusivo, fluido e ultra-personalizzato, creato da NOT A HOTEL, la startup giapponese che sta rivoluzionando il settore. Pronti a scoprire cosa significa passare una notte nel futuro del lusso?Not A HotelNOT A HOTEL: il lusso su misura per la next generationNot a hotel Thehouse.jpgLa scultura di KAWS sul tetto di Not A Hotel AHouseNot a hotel ThehouseDimentica gli hotel tradizionali. NOT A HOTEL è un club privato per chi cerca qualcosa di unico: residenze di design in location da sogno, acquistabili in quote per poterle usare quando e come si vuole.