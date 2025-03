Anteprima24.it - Petizione dei commercianti di via Rummo, l’opposizione invoca una commissione urgente

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato dei gruppi consiliari di opposizione Città Aperta, Civici e Riformisti, PD e Misto relativa alle richieste die residenti per via. “Si convochi con urgenza unaalla presenza degli assessori al Traffico e alle Attività Produttive per discutere le proposte di, residenti e professionisti di Viae dintorni.Questa è la richiesta che abbiamo formalizzato a seguito della sottoscrizione da parte dei, artigiani, residenti e professionisti di via Gaetanoe piazza Orsini di unadi ben 30 pagine, che ha l’obiettivo di proporre una soluzione alternativa alla viabilità dell’area interessata da lavori. La parziale chiusura di questa importante arteria ha rappresentato, come era ampiamente prevedibile, un duro colpo per un quartiere già fortemente penalizzato dalla chiusura del parcheggio di Piazza Orsini e dall’enorme ritardo accumulato per l’apertura del mega parcheggio di Porta Rufina.