Pesaro in silenzio | | Non ci sentiamo tutelati come club

Bocche cucite da parte della Vuelle nel dopo partita. In sala stampa si è presentato il responsabile della comunicazione Giovanni Bruscia, spiegando che non sarebbero arrivati tesserati "in quanto ilrecentemente non si ritiene adeguatamente tutelato per quanto concerne l’arbitraggio: la società farà le valutazioni che ritiene nelle sedi competenti. Seguirà una dichiarazione ufficiale". Sinceramente la cosa un po’ stupisce, perché il crollo nell’ultimo quarto è stato talmente palese che tirare in ballo responsabilità arbitrali non ci sembra la spiegazione da dare a questa sconfitta, per quanto alcuni errori e i due falli tecnici contro siano stati irritanti. Moretti, invece, alla quinta vittoria su sei della sua gestione, è molto soddisfatto: "Abbiamo vinto una grande partita contro un avversario di livello molto alto e che si era messa male - ammette il coach di casa -.