Perugia. San Sisto chiede un nuovo sistema di raccolta rifiuti: presentato ordine del giorno

Volpi (Fratelli d’Italia): “Serve un adeguamento per migliorare decoro e vivibilità”Nel quartiere di Sanladifferenziata segue ancora il modello delle frazioni, unche si rivela insufficiente rispetto alla densità abitativa e alla quantità diprodotti. È quanto denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Riccardo Volpi, che haundelperre l’adeguamento del servizio agli standard adottati nella cosiddetta “città compatta”.“Ladifferenziata – spiega Volpi – è stata da tempo implementata in molte zone urbane, responsabilizzando i cittadini e rimuovendo i vecchi cassonetti stradali, spesso fonte di degrado e utilizzo improprio. Tuttavia, a Sansi continua a seguire il modello delle aree periferiche, con evidenti criticità sia per i residenti che per la gestione deistessi”.