Laprimapagina.it - Perugia chiede il rientro di Alberto Trentini: mozione urgente in Consiglio comunale

si mobilita per ilin Italia di, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 senza accuse formali. La consiglieraLucia Maddoli (Orchestra per la Vittoria) ha annunciato la presentazione di una, sostenuta da tutti i gruppi di maggioranza, che sarà discussa oggi in.“Non possiamo accettare che un nostro connazionale venga trattenuto senza poter comunicare con la sua famiglia e senza garanzie sul rispetto dei suoi diritti fondamentali. È inaccettabile il silenzio delle istituzioni venezuelane e preoccupante il ritardo nelle risposte diplomatiche.non resta a guardare”, ha dichiarato Maddoli., impegnato da anni in missioni umanitarie, si trovava in Venezuela con l’Ong Humanity & Inclusion per portare aiuti alle persone con disabilità.