Lanazione.it - Perugia batte Piacenza. Ma sfuma il primo posto

BLUENERGY1 SIR SUSA VIM3 (19-25, 16-25, 27-25, 14-25): Romanò 16, Maar 14, Mandiraci 10, Simon 7, Galassi 5, Brizard 1, Scanferla (L1), Bovolenta, Andringa. N.E. – Salsi, Kovacevic, Ricci, Gueye, Loreti (L2). All. Ljubomir Travica.: Plotnytskyi 18, Semeniuk 16, Ben Tara 13, Loser 12, Solé 9, Giannelli 5, Colaci (L1), Zoppellari. N.E. – Candellaro, Ishikawa, Herrera, Cianciotta, Piccinelli, Vagnetti (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Armando Simbari (BR) e Marco Zavater (RM). GAS (b.s. 15, v. 4, muri 6, errori 12) SIR (b.s. 16, v. 15, muri 7, errori 7)– È mancato un set, o forse meglio dire un solo punto, alla Sir Susa Vimper chiudere aldella classifica. I block-devils, infatti, nel terzo set vincevano due a zero ed erano avanti 24 a 22, ma non sono riusciti a chiudere la partita cedendo la frazione per 27 a 25.