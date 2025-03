Perugiatoday.it - Persona scomparsa a Gualdo Tadino:, la svolta dopo 48 ore. Fondamentali le indagini dei carabinieri

La donna straniera di 63 anni di cui si erano perse le tracce da 48 ore è stata rintracciata, in buona salute, non a- dove era stata attivata la task-force - ma nel suo paese originario in Polonia. Le operazioni di ricerche svolte in sinergia allesvolte dal Comando dei.