Internews24.com - Perisic spiega: «Se ho temuto di ritirarmi dopo l’infortunio? Non potevo chiudere così e ora…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’esterno del PSV ed ex Inter, Ivan, ha raccontato il suo momento di forma e di quando era stato vicino all’addio al calcioIntervistato da Sky Sport, Ivanha raccontato il suo straordinario momento di forma che sta vivendo al PSV. Ne sa qualcosa la Juventus, alla quale ha segnato sia all’andata che al ritorno, portando la squadra olandese agli Ottavi di Finale di Champions League ed eliminando i bianconeri di Thiago Motta. Eppure solo qualche mese fa il croato aveva rimediato un grave infortunio al ginocchio che avrebbe potuto indurlo alla decisione di ritirarsi. Ecco la risposta e lazione del calciatore ex Inter.SULL’IPOTESI RITIRO? – «Non. Dal primo giorno ho pensato a come tornare più veloce, volevo tornare più forte di prima ed aiutare la mia squadra.